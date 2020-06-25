Рим, , 16:11 — REGNUM Лишь около половины женщин Италии трудоспособного возраста работают, в южных регионах страны этот показатель еще ниже — около трети работающих, заявила в своем выступлении в парламенте страны в четверг, 25 июня, министр по делам семьи и равных возможностей Елена Бонетти.

Такая ситуация «неприемлема», считает Бонетти.

Италия «держит в нафталине» свой потенциал роста и развития, в том числе — экономического, расширение возможностей женского труда позволит добиться в том числе и увеличения ВВП, отметила она.