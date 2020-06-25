Рим, , 16:09 — REGNUM По данным за 2019 год, Италия (впервые за пять лет) не вошла в первую пятерку стран, где мигранты чаще всего рассчитывают получить убежище, сообщили в четверг, 25 июня, в агентстве ЕС по делам беженцев.

В 2019 году было подано 43 770 заявок на получение убежища в Италии, что на 27% меньше показателей 2018 года. Снижение показателей может быть связано с жесткой миграционной политикой Италии во время пребывания в коалиции «Лиги» Маттео Сальвини (с июня 2018 по август 2019 года).

Чаще всего в 2019 году мигранты просили убежища в Германии (165 615 заявок), Франции (128 940), Испании (117 795), Греции (77 275) и Великобритании (44.835).