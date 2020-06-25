Цхинвал, , 15:59 — REGNUM Резолюция Совета по правам человека, принятая некоторыми странами на 43-й сессии в Женеве по Грузии, подстроена под интересны Тбилиси и не учитывает факты. Такой комментарий 25 июня был опубликован на сайте МИД Южной Осетии.

В дипломатическом ведомстве отметили, что заявления, будто Южная Осетия является частью Грузии, не соответствуют исторической действительности.

«Южная Осетия провозгласила независимость 29 мая 1992 года в соответствии со всеми нормами международного права еще до того, как Грузия была принята в ООН», — говорится в комментарии югоосетинских дипломатов.

В МИД подчеркнули, что Грузия сепаратно вышла из состава СССР, но пытается включить в свой состав территории, которые входили в Грузинскую ССР.

«Это нонсенс, ибо невозможно вернуться туда, откуда навсегда ушёл», — подводят итоги в МИД Южной Осетии.

Напомним, в резолюции СПЧ ООН, принятой 22 июня на 43-й сессии в Женеве по Грузии, за закрытие границ с Грузией, о котором объявили власти Абхазии и Южной Осетии, осудили Россию. В резолюции отмечается, что перекрытие границ во время пандемии коронавируса якобы является нарушением прав человека.