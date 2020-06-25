Киев, 25 июня 2020, 16:01 — REGNUM Правительство Украины утвердило межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве с Турцией, сообщило 25 июня информационное агентство «Укринформ».
Указанная сумма будет выделяться равными частями в течение пяти лет. Министерство обороны Украины через официальные дипломатические каналы будет направлять Турции перечень необходимых товаров и услуг.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили борьбу с коронавирусом и вопросы двухсторонних отношений.
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