Киев, , 16:01 — REGNUM Правительство Украины утвердило межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве с Турцией, сообщило 25 июня информационное агентство «Укринформ».

"Правительство Турецкой Республики предоставит кабинету министров Украины финансовый ресурс в сумме 200 млн турецких лир ($29,1 млн — ИА REGNUM) на определённый период с целью закупки товаров и услуг для военных целей преимущественно у фирм, компаний, которые производят 100% продукции в Турецкой Республике», — сказано в постановлении.

Указанная сумма будет выделяться равными частями в течение пяти лет. Министерство обороны Украины через официальные дипломатические каналы будет направлять Турции перечень необходимых товаров и услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили борьбу с коронавирусом и вопросы двухсторонних отношений.

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