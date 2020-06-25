Москва, , 15:52 — REGNUM Консультации России и США по стратегической стабильности, которые состоялись в Вене 22−23 июня, ни сблизили фундаментально позиции сторон. Об этом 26 июня сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время онлайн-сессии «Примаковских чтений».

«По фундаментальным вопросам позиции не сблизились. Мы договорились о процессе, а не о существе того, что нужно делать», — заявил замглавы МИД РФ и отметил, что российское внешнеполитическое ведомство не предвидит легкого пути в обсуждении с США вопросов о контроле над вооружениями.

Также Рябков указал, что то, что стороны сумели договориться о процессе — это «тоже неплохо» по нынешним временам.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 22−23 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности, на которых стороны обсуждали вопрос возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), заключенного в 2010 году и истекающего в феврале 2021 года