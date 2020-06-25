Париж, , 15:43 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что масштабная вирусологическая тестовая кампания будет запущена для «выявления возможных спящих кластеров», особенно в регионе Иль-де-Франс, сообщает Le Figaro.

«Почти 1,3 миллиона человек, проживающих в тридцати городах Иль-де-Франс, получат ваучеры, предлагающие им пройти тест на коронавирус в любой государственной или частной лаборатории, даже если у них нет симптомов», — заявил Оливье Веран, добавив, что цель состоит в том, чтобы выявить возможные неактивные кластеры.

«Сейчас мы находимся на стадии эксперимента, чтобы понять, соответствует ли это желанию граждан Франции. Этот эксперимент затем может быть распространен в других регионах страны», — отметил Оливье Веран.

Министр здравоохранения считает, что пик эпидемии, который пришелся на март — апрель, позади, но Франция ещё «не закончила с вирусом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Франции Оливье Веран предложил профсоюзам конверт в шесть миллиардов евро, чтобы увеличить зарплату немедицинскому персоналу в больницах.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав Франции предложил увеличить зарплату немедицинскому персоналу