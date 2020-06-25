Ново-Огарево, Московская область, , 15:48 — REGNUM Западные политики и историки прекрасно знают, кто развязал Вторую мировую войну и кто в ней победил, однако в учебниках и публикациях излагаются совсем иные идеи. Об этом заявил 25 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ.

Он подчеркнул, что политики на Западе, историки, специалисты знают, что фашистская Германия напала на Советский Союз 22 июня 1941 года. Им известно и то, кто именно добил фашистскую гадину в ее логове, кто штурмовал Берлин.

«Знают, конечно, но в учебниках не пишут, в средствах массовой информации продвигают другие идеи», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня американский журнал The National Interest опубликовал статью Владимира Путина о событиях, связанных со Второй мировой войной. Статья направлена в том числе против фальсификации истории.

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