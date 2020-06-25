Кострома, , 15:40 — REGNUM Костромичи начали голосовать по поправкам в Конституцию РФ на избирательных участках, дома и во дворах — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Общероссийское голосование стартовало 25 июня.

Баннер в Костроме

Всего на территории региона сформировано 552 участка, 64 из них находятся в областном центре — Костроме. На участках с большей численностью участников для подсчёта голосов будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней, на остальных 488 применят «технологию QR-кодирования протоколов».

Во избежание заражения коронавирусом участников голосования обяжут держаться друг от друга на почтительном расстоянии, обеспечат масками, антисептиками и одноразовыми ручками. При входе в помещения для голосования положат дезинфицирующие коврики.

Наблюдать за ходом голосования будут более 1800 общественных наблюдателей и 100 представителей СМИ.

Отметим, что вместе с общероссийским голосованием костромичи смогут выбрать варианты благоустройства населенных пунктов по проекту «Народный бюджет». 300 млн рублей предлагается потратить на детские площадки, улучшение дорог, культуру и прочее.

Голосование продлится с 25 июня по 1 июля.

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