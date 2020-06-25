Москва, 25 июня 2020, 15:39 — REGNUM Демократическая партия США использует расовые протесты в США как средство борьбы с президентом США Дональдом Трампом, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 25 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор штата Висконсин Тони Эвер заявил, что после прошедших накануне беспорядков в Мэдисоне готовы привлечь Национальную гвардию.
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