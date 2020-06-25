Майкоп, , 15:41 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ в первый день открытия избирательных участков. Для этого он прибыл на участок, расположенный во дворце спорта «Якуб Коблев» в Майкопе, сообщили ИА REGNUM 25 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

Вместе с Кумпиловым также проголосовали главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента России в ЮФО по Адыгее Сергей Дрокин и председатель Верховного суда республики Байзет Шумен.

«Важно понимать, что все мы, жители Адыгеи, а также каждый регион, каждый житель нашей страны — одна большая семья. И сегодня у нас есть возможность защитить ее от возможных попыток расколоть, а также укрепить социальные гарантии и заложить прочный фундамент эффективной государственной политики для будущих поколений», — приводятся в сообщении слова Кумпилова.

В 8:00 в Адыгее открылись все 264 избирательных участка, где жители республики смогут проголосовать с 25 июня по 1 июля. Отмечается, что в связи с текущей эпидемиологической ситуацией всем пришедшим проголосовать измеряют температуру, выдают маски и перчатки. Маршрут движения на участках продуман так, чтобы соблюдалась санитарная дистанция.