Приштина, , 18:36 — REGNUM Глава косовского «Движения за самоопределение» и бывший премьер-министр Косово Альбин Курти 24 июня назвал вызов президента Косово Хашима Тачи в Специальный трибунал по Косово в Гааге следствием сделанных прежде ошибок, однако подчеркнул, что борьба УЧК (алб. Освободительной армии Косово) была справедливой и чистой. По словам Курти, вызов Тачи в Гаагу следствие того, что в Косово не был создан Специальный суд, который бы осуществлял правосудие в отношении лиц, совершивших преступления против человечности — как сербов, так и албанцев. Созданию такого суда воспрепятствовал Тачи в 2015 году.

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Выступая перед СМИ Курти прокомментировал неудачу своего политического противника:

…Война УЧК была справедливой войной против агрессора и оккупанта, который творил геноцид в нашей стране и бойцы за свободу, ветераны и инвалиды УЧК исторически и политически правы.

На вопрос о том, не было ли выдвижение обвинения в адрес Тачи преднамеренным шагом ЕС, нацеленным на срыв встречи между руководителями Сербии и Косово в Вашингтоне, Курти ответил, что ему это не известно:

Авдуллой Хоти и президентом Сербии Александром Вучичем в Вашингтоне 27 июня — ИА REGNUM) не была бы полезна в новых обстоятельствах. Альбин Курти Я не думаю, что выдвижение данного обвинения вредит репутации Косово на международной арене и что подобная встреча (встреча между премьер-министром Косовои президентом Сербиив Вашингтоне 27 июня —) не была бы полезна в новых обстоятельствах.

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При этом политик подчеркнул, что Косово должно иметь на своей территории суд, который бы осуществлял суд в отношении преступлений как мирного, так и военного времени, в том числе в отношении сербов, виновных в убийстве албанцев.

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