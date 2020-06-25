Москва, , 15:34 — REGNUM Россия готова к решению Соединенных Штатов не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Да, безусловно, готовы. Об этом неоднократно заявлял президент России. Американская сторона знает, что мы не будем любой ценой, особенно той ценой, которую они хотят от нас, спасать этот договор», — сказал Рябков в ходе онлайн-сессии «Примаковских чтений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что администрация нынешнего президента США Дональда Трампа планирует выйти из договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, позволив истечь сроку его действия и не продлевая его.

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