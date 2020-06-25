Нур-Султан, 25 июня 2020, 15:33 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра здравоохранения республики Елжана Биртанова, сообщили 25 июня в пресс-службе главы государства.
Новый главой минздрава Казахстана назначен Алексей Цой, который ранее занимал должности первого заместителя министра. С 22 июня он исполнял обязанности министра здравоохранения.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня тест на коронавирус министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова показал положительный результат. Медики диагностировали у бывшего министра пневмонию. 18 июня его состояние оценивалось как средней степени тяжести.