Тбилиси, , 16:15 — REGNUM Многопартийная поддержка конституционных поправок в закон Грузии о выборах нужна для того, чтобы доказать приверженность демократии в стране. Об этом 25 июня заявила журналистам посол США в Тбилиси Келли Дегнан, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

«Мы надеемся, что конституционные поправки получат многопартийную поддержку. Это будет доказательством приверженности демократическому процессу в этой стране», — сказала Дегнан.

Она добавила, что консенсус между партиями позволит создать благоприятные условия для проведения честных парламентских выборов.

Напомним, в парламенте Грузии в двух чтениях приняли законопроект о выборной реформе. Оппозиционные партии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» отказываются принимать участие в голосовании, требуя сначала освободить совладельца телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, обвиняемого в незаконном хранении оружия.

Для поддержки законопроекта о выборах в парламенте достаточно депутатов, но в западных странах требуют, чтобы в третьем чтении закон был принят всеми партиями.

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