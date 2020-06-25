Нижний Новгород, , 15:29 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в голосование по вопросам внесения изменений в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Глава региона выбрал дистанционный формат для участия в голосовании.

«Очень удобная процедура. Заняла у меня буквально 15 секунд», — заметил он.

При этом Никитин напомнил, что жителям региона предоставлена масса вариантов для голосования — уже с сегодняшнего дня можно прийти на избирательные участки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области 25 июня начали работу 2169 постоянных избирательных участков и 11 — в местах временного пребывания граждан. Участки будут работать с 25 июня по 1 июля ежедневно с 8:00 до 20:00 мск.