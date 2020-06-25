Москва, , 15:29 — REGNUM Расовые волнения в США успокоятся после президентских выборов, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 25 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Чёрные американцы разделены. Есть и христиане (большинство чёрных), и меньшинство, которое мусульманское. Я не удивлюсь, если сейчас начнутся противоречия по этому признаку. А не только с точки зрения расовой. Я уже говорил, что всё, что происходит в США, это суть будущих выборов. Демократы ждали очередного эксцесса. Партия-оппонент всегда ждёт ошибок. Вы увидите, как всё успокоится после президентских выборов», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей заявил, что серьёзную опасность для внутренней безопасности США представляет так называемый доморощенный экстремизм.

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