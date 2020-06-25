Москва, 25 июня 2020, 15:29 — REGNUM Расовые волнения в США успокоятся после президентских выборов, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 25 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей заявил, что серьёзную опасность для внутренней безопасности США представляет так называемый доморощенный экстремизм.
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