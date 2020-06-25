Москва, , 15:28 — REGNUM Нельзя дать точного ответа, при какой администрации США после выборов президента этой страны отношения с Россией могут улучшиться. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы не можем говорить по сути дела о том, при какой администрации, республиканской или демократической … нам будет лучше», — сказал он.

По его словам, в настоящее время Россия является «негативным фактором» во внутриамериканском контексте.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Действующий американский лидер Дональд Трамп заявил о своём участии в выборах от Республиканской партии. Его вероятный противник — демократ Джозеф Байден.

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