Москва, , 15:23 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает продлить до января 2021 года возможность оформить ОСАГО без диагностической карты на автомобиль, а также сделать получение такой карты добровольным, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Согласно постановлению правительства РФ, до 30 сентября ОСАГО можно оформить без диагностической карты. Сами операторы СТО оценивают свои ежемесячные потери в 1,5 млрд рублей.

«Но введенное правительством ограничение — правильный шаг. Как минимум, эту меру надо продлить до Нового года. Сейчас и без того автовладельцев душат ценами на бензин, штрафами, транспортным налогом. Что касается позиции «Справедливая Россия», то она остается неизменной — техосмотр для личного автотранспорта необходимо отменить раз и навсегда», — заявил Миронов.

Он уверен, что к безопасности движения эта деятельность не имеет отношения.