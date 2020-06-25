Кишинёв, , 15:23 — REGNUM Депутаты Партии социалистов Молдавии отозвали из парламента внесенный ими законопроект, запрещающий использование советской символики, в частности серпа и молота. Как передает ИА REGNUM, соавтор проекта, депутат-социалист Никита Цуркан сообщил, что проект отозван для доработки.

Он добавил, что произошла ошибка и проект не должен был включать запрет на использование советской символики. Цуркан добавил, что в партии проведут разбирательство, чтобы понять, как это произошло.

Цуркан подчеркнул, что Партия социалистов всегда выступала категорически против запрета советской символики, считая это «абсурдной, антинародной и антидемократической инициативой».

«Партия социалистов всегда рассматривала и продолжает рассматривать советский период как один из важнейших в истории нашей страны. Именно в этот период наши народы одержали победу над фашизмом. Мы всегда чтили и продолжаем чтить Знамя Победы, поднятое над рейхстагом в мае 1945 года, на котором изображены серп и молот», — добавил Цуркан.

Напомним, пока президент Молдавии Игорь Додон присутствовал на параде Победы в Москве, депутаты от его Партии социалистов Молдавии внесли в парламент страны законодательную инициативу о запрете на распространение или публичное использование фашистской и «тоталитарной коммунистической» символики.

В частности, согласно проекту, под запрет попадет «серп и молот и любой носитель с такой символикой». Таким образом, проектом предлагалось запретить использование и демонстрацию, например, Знамени Победы. Также знак серпа и молота есть на государственном флаге Приднестровской Молдавской Республики и в символике Партии коммунистов Молдавии.

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