Москва, 25 июня 2020, 16:39 — REGNUM В пресс-центре REGNUM проходит двадцать шестое заседание экспертного клуба «Регион».

Тема заседания: «Российские регионы после пандемии: особенности социально-психологической и политической ситуации»

Вопросы для обсуждения:

  1. Социальное самочувствие населения в регионах: данные социологических центров и экспертные оценки.
  2. Выход регионов из режима самоизоляции: темпы, специфика, сохраняющиеся угрозы.
  3. Голосование по поправкам к Конституции: ожидаемая региональная дифференциация явки и результатов.
  4. Региональные выборы: специфические особенности кампании-2020.

В заседании принимают участие:

Орлов Дмитрий Ивановичпредседатель Экспертного клуба «РЕГИОН», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук
Журавлев Дмитрий Анатольевичгенеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук
Гусев Дмитрий ГеннадьевичПредседатель совета директоров Консалтинговой компании Bakster Group
Марков Сергей АлександровичПолитолог, директор Института политических исследований
Минтусов Игорь Евгеньевичпрезидент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров «Никколо М»
Казанков Григорий Михайловичполиттехнолог, доцент МГУ им. Ломоносова
Климанов Владимир Викторовичдиректор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук
Загребной Юрий Леонтьевичглавный редактор ИА «Моссовет»
Максимов Андрей Альбертовичруководитель компании «Максимов консалтинг»
Поляков Сергей Валентиновичруководитель Центра электоральных практик
Шаповалов Владимир Леонидовичзаместитель директора Института истории и политики МПГУ
Тихонов Андрей Викторовичэксперт Центра политического анализа
Жаров Максим Викторовичполитолог
Матвейчев Олег АнатольевичПрофессор Национального Исследовательского Университета «Высшая школа экономики», политический консультант
Салин Павел Борисовичдиректор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, кандидат юридических наук
Иванов Олег Борисовичполитолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области
Потуремский Виктор АлександровичГенеральный директор Центра стратегического проектирования

Приглашаем присоединиться к просмотру.