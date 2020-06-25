Москва, 25 июня 2020, 16:39 — REGNUM В пресс-центре REGNUM проходит двадцать шестое заседание экспертного клуба «Регион».
Тема заседания: «Российские регионы после пандемии: особенности социально-психологической и политической ситуации»
Вопросы для обсуждения:
- Социальное самочувствие населения в регионах: данные социологических центров и экспертные оценки.
- Выход регионов из режима самоизоляции: темпы, специфика, сохраняющиеся угрозы.
- Голосование по поправкам к Конституции: ожидаемая региональная дифференциация явки и результатов.
- Региональные выборы: специфические особенности кампании-2020.
В заседании принимают участие:
|Орлов Дмитрий Иванович
|председатель Экспертного клуба «РЕГИОН», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук
|Журавлев Дмитрий Анатольевич
|генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук
|Гусев Дмитрий Геннадьевич
|Председатель совета директоров Консалтинговой компании Bakster Group
|Марков Сергей Александрович
|Политолог, директор Института политических исследований
|Минтусов Игорь Евгеньевич
|президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров «Никколо М»
|Казанков Григорий Михайлович
|политтехнолог, доцент МГУ им. Ломоносова
|Климанов Владимир Викторович
|директор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук
|Загребной Юрий Леонтьевич
|главный редактор ИА «Моссовет»
|Максимов Андрей Альбертович
|руководитель компании «Максимов консалтинг»
|Поляков Сергей Валентинович
|руководитель Центра электоральных практик
|Шаповалов Владимир Леонидович
|заместитель директора Института истории и политики МПГУ
|Тихонов Андрей Викторович
|эксперт Центра политического анализа
|Жаров Максим Викторович
|политолог
|Матвейчев Олег Анатольевич
|Профессор Национального Исследовательского Университета «Высшая школа экономики», политический консультант
|Салин Павел Борисович
|директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, кандидат юридических наук
|Иванов Олег Борисович
|политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области
|Потуремский Виктор Александрович
|Генеральный директор Центра стратегического проектирования
Приглашаем присоединиться к просмотру.