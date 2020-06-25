Приштина, , 16:10 — REGNUM Глава Альянса за будущее Косово и бывший премьер-министр Рамуш Харадинай 24 июня прокомментировал известие о получении президентом самопровозглашенного Косово Хашимом Тачи повестки в Специальный трибунал по Косово в Гаагу.

На своей странице в социальной сети Facebook Харадинай сообщил, что битва УЧК (алб. Освободительной армии Косово), лидером которой он являлся вместе с Тачи и Весели, была чиста:

Рамуш Харадинай Албанский народ Косово по праву начал борьбу за свободу после жестокого подавления различными сербскими режимами, которое продлилось почти столетие, кульминацией чего стали режим Милошевича. Освободительная армия Косово была вела справедливую войну, результатом которой стала свобода и основание Республики Косово. Мы верим в невиновности президента Тачи, главы ПДК Весели и других товарищей по оружию.

Напомним, год назад сам Харадинай был вынужден уйти в отставку после получения аналогичной повестки.

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