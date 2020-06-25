Приштина, 25 июня 2020, 16:10 — REGNUM Глава Альянса за будущее Косово и бывший премьер-министр Рамуш Харадинай 24 июня прокомментировал известие о получении президентом самопровозглашенного Косово Хашимом Тачи повестки в Специальный трибунал по Косово в Гаагу.
На своей странице в социальной сети Facebook Харадинай сообщил, что битва УЧК (алб. Освободительной армии Косово), лидером которой он являлся вместе с Тачи и Весели, была чиста:
Напомним, год назад сам Харадинай был вынужден уйти в отставку после получения аналогичной повестки.
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