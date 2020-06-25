Москва, , 15:06 — REGNUM Случай двойного голосования по поправкам к Конституции России является провокацией, заявила 25 июня глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Прямо специально «подарки» готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать», — сказала она.

Напомним, ранее журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков сообщил, что ему удалось проголосовать дважды. Первый — на избирательном участке, где ему выдали бюллетень, второй — электронно, где он зарегистрировался заранее.

В ЦИК заявили, что сотрудники центрибзиркома, которые допустили подобную ситуацию, будут наказаны, а сам журналист совершил административное правонарушение.

Как сообщало ИА REGNUM, идею о внесении изменений в основной закон Российской Федерации предложил российский лидерВладимир Путинв ходе послания Федеральному собранию в январе 2020 года. Изначально предполагалось провести общероссийское голосование по этому вопросу 22 апреля, однако дата была смещена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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