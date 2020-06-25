Киев, , 15:09 — REGNUM Украина присоединилась к решению Европейского союза о продлении антисирийских санкций до 1 июня 2021 года, сказано в декларации Высокого представителя ЕС, опубликованной 25 июня на официальном сайте Евросоюза.

«Совет ЕС возобновил существующие ограничительные мероприятия на следующие 12 месяцев, до 1 июня 2021 года, и дополнил список лиц и учреждений, к которым применяются ограничительные мероприятия, как это изложено в приложении 1 к Решению ЕС 2013/255/CFSP», — сказано в сообщении.

К решению присоединились страны-кандидаты на вступление в ЕС, страны-участницы зоны свободной торговли с ЕС, а также члены европейского экономического пространства — Грузия, Молдавия и Украина.

Санкции предусматривают запрет на поставки оружия в Сирию, осуществление совместных инфраструктурных проектов, торговлю нефтью и нефтепродуктами, а также налагают ограничения на ряд сирийских чиновников, включая президента страны Башара Асада. Всего в санкционном списке ЕС 179 физических лиц, 53 сирийские компании, а также коммерческий банк страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что санкции в отношении Сирии вызваны неудачами врагов Ирана и Сирии в военной сфере.

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