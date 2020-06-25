Москва, , 14:57 — REGNUM США продолжают вводить «китайский фактор» в переговоры с Россией по контролю над вооружениями. Об этом заявил 25 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе онлайн-сессии «Примаковских чтений».

«Китайский фактор всё зримее внедряется коллегами в Вашингтоне в дискурс по контролю над вооружениями», — сказал Рябков.

Особенно это касается будущего контроля над вооружениями, добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США подчеркивают необходимость включения КНР в переговоры, посвящённые новому ядерному соглашению с участием России и США. Китайская сторона от этого решительно отказывается.

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