Ново-Огарево, Московская область, , 14:56 — REGNUM Общественная палата поможет разработать механизм распределения средств, полученных от повышения ставки НДФЛ с 13% до 15%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.

«Я предложил увеличить ставку налога на доходы физических лиц на заработные платы, превышающие 5 млн рублей в год, и направить полученные ресурсы дополнительно целевым образом на лечение детей, страдающих редкими, тяжёлыми заболеваниями», — заявил Путин.

«Потребуется создать абсолютно прозрачный, понятный гражданам механизм распределения таких средств с участием людей, обладающих безупречной репутацией в обществе. Предлагаю Общественной палате также внести здесь свои предложения. Нужно сформировать механизм распределения этих ресурсов», — подчеркнул президент.