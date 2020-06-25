Ново-Огарево, Московская область, , 14:50 — REGNUM Общественный контроль за качеством исполнения решений по социальной граждан будет усилен. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.

«Считаю важным усилить общественный контроль за качеством исполнения решений, принятых в условиях борьбы с эпидемией коронавируса», — заявил Путин.

«Это вопросы социальной поддержки граждан, семей с детьми, малого и среднего бизнеса, НКО. В их разработку палата внесла свой — солидный причём — вклад», — указал президент.

Он отметил множество инициатив, начавшихся при поддержке и содействии общественных палат — в том числе такой, как «Мы вместе».

«Очень хорошее начинание. Хорошо проходит, полезная вещь абсолютно оказалась», — отметил президент», — подчеркнул Путин.