Тула, , 14:49 — REGNUM Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проголосовал по поправкам к Конституции РФ 25 июня — в первый день голосования, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

«Конституция — наш Основной Закон. И в эти дни у нас есть возможность стать частью великой истории нашей страны. Повлиять на дальнейшую судьбу Отечества. Отдать голос в пользу сильного и независимого государства, способного любому дать отпор. Заботящегося о социальных гарантиях и благополучии каждого гражданина. Призываю всех не оставаться равнодушными — прийти и проголосовать за будущее нашей страны, наших детей и внуков! Важен голос каждого!», — прокомментировал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 июня по 1 июля проходит Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Голосование проводится с учётом эпидемиологических требований, участки обеспечены средствами индивидуальной защиты.