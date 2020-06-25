Чита, , 14:47 — REGNUM Общественным наблюдателям заходом голосования по поправкам к Конституции РФ добавили полномочий. Об этом сегодня, 25 июня, со ссылкой на слова председателя Общественной палаты Забайкалья Натальи Дроботушенко сообщает пресс-служба забайкальского губернатора. Речь идёт о контроле за соблюдением мер безопасности.

«В этот раз ситуация, действительно, особенная в связи с распространением коронавируса. И первое, что предлагается посмотреть, это меры безопасности. Причём в том «Золотом стандарте», который разработан Общественной палатой Российской Федерации при активном участии всех граждан и Общественных палат субъектов.

Первые позиции как раз касаются того, что наблюдатель приходит и смотрит, обеспечено или нет безопасное голосование. А дальше, как обычно, сам процесс голосования», — сказала Наталья Дроботушенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, более пяти тысяч жителей Забайкальского края записались в наблюдатели на голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации. Власти региона пообещали сделать сам процесс максимально безопасным.

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