Вашингтон, , 14:45 — REGNUM Государственный секретарь США Майкл Помпео обвинил бывшего вице-президента США Джо Байдена в «замирении» Ирана и Китая, подчеркнув, тем не менее, что его заявление не носит политического характера. такой выпад Помпео может стать прообразом стратегии предвыборного штаба Трампа, направленной на возвращение преимущества в нынешней гонки за кресло президента США, пишет Мэтью Петти в статье, опубликованной 24 июня в The National Interest.

«Мы неоднократно видели это — будь то в случае Парижским соглашением, замирением аятолл в Иране или умаление той угрозы, которую для США представляется Коммунистическая партия Китая сегодня», — подчеркнул Помпео на шоу Хью Хьюита.

«Нет оснований полагать, что президент Байден предпримет какие-либо иные действия», — добавил Помпео, отметив, что его заявления не носят политического характера, а являются исключительно «наблюдениями» принимаемых Байденом шагов.

Китайская тема становится одной из ключевых в нынешней президентской кампании: Трамп и Байден пытаются показать, что противник занимает слабую позицию по отношению к Китаю. Так, в апреле Байден опубликовал рекламный ролик, в котором обвинял Трампа в том, что тот не смог заставить Пекин понести ответственность за пандемию коронавируса. В свою очередь, Трамп заявил о том, что китайское руководство желает победы «Сонного Джо» на выборах в США, поскольку так КНР «сможет по-прежнему грабить США».

Трамп же, как заметил Помпео, является «первым президентом за десятилетия», который стал серьезно относиться к угрозе, которую представляет собой Коммунистическая партия Китая.

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Напомним, как показывают недавние опросы общественного мнения, Байден в значительной степени — более чем на 10% — опережает Трама по уровне поддержки избирателей. За бывшего вице-президента выступают чернокожие и женщины, а также часть сторонников Республиканской партии, которые недовольным тем, как нынешняя администрация боролась с пандемией коронавирусной инфекции.