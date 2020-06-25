Ново-Огарево, Московская область, , 14:44 — REGNUM Общественные палаты должны проследить за неукоснительным исполнением всех процедур и правил при голосовании по поправкам в Конституцию России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.

«Во взаимодействии с избирательными комиссиями, вашими коллегами в регионах необходимо вести активный, плотный мониторинг хода голосования с точки зрения чёткого, неукоснительного исполнения всех процедур и правил, включая и вопросы санитарной безопасности на участках», — заявил Путин.

«А главное — конечно же, гарантии свободного волеизъявления по важнейшему, принципиальному вопросу для настоящего и будущего нашей страны и каждого её гражданина», — подчеркнул президент.