Москва, , 14:41 — REGNUM Поправки к Конституции зададут высокие требования к власти, зафиксируют национализацию элит, а также наполнят понятие «социальное государство» конкретикой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 июня заявил депутат Госдумы, заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

«Проголосовать по поправкам к Конституции — это гражданский долг каждого, сейчас решается один из важнейших вопросов: каким будет Основной закон нашей страны, юридическая база, в каком направлении дальше будет двигаться Россия», — заявил Ревенко.

Поправки носят как социальный характер, так и устанавливают новые требования к представителям власти.

«Мы говорим о том, что Россия — это социальное государство. Предлагаемые поправки конкретизируют это понятие, наполняют это понятие конкретными шагами и конкретными действиями и задают новые стандарты качества жизни — это важно. Кроме того, предлагаемые поправки предъявляют ещё большие требования тем, кто-либо уже находится у власти, либо уже стремится во властные структуры. Это говорит о том, что национализация элит — эта фигура речи — приобретает конкретные юридические формы. Мы говорим о том, что тот, кто стремится во власть не может иметь счета за границей, не может иметь ни двойного гражданства, ни вида на жительство какого-либо государства. Мы таким образом фиксируем эту национализацию элит, конкретизируем», — отметил парламентарий.

Изменения в Конституцию давно назрели, уверен он.

«За тридцать лет многое успело измениться, мы стали другими, общество стало другим. И настала пора зафиксировать эти изменения, но не только зафиксировать их, а принять целый ряд поправок, которые задают вектор будущего. Принять участие в выборе своего будущего, на мой взгляд, это долг каждого гражданина, долг каждого из нас», — подчеркнул Ревенко.

Ревенко также сообщил, что уже принял участие в голосовании по поправкам к Конституции.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для него как для инициатора голосования важно услышать мнение граждан по вопросу обновления Конституции.