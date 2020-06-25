Москва, , 14:41 — REGNUM Сегодня в России совершенствуется законодательство в части борьбы и противодействия фейкам, считает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Единая Россия»). Об этом он заявил 25 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Сегодня в России совершенствуется законодательство в части борьбы и противодействия фейкам, — сказал Хинштейн. — Я не согласен с тем, что фейки могут действовать только на нездоровое общество и на слабых духом людей. И поэтому во всём мире антифейковское законодательство ужесточается. Я вообще считаю, что это (фейки — прим. ИА REGNUM) своего рода информационный терроризм. Основное число фейков идёт с аккаунтов, зарегистрированных за пределами Российской Федерации. Значительная часть этих аккаунтов зарегистрирована на территории Республики Украина».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Генпрокуратура РФ сообщала о том, что выявляемой в интернете недостоверной информации за период пандемии стало в десять раз больше.