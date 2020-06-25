Ново-Огарево, Московская область, , 14:40 — REGNUM Только граждане вправе решать, какой будет Конституция России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.

«В целом изменения, которые намечены в Основной закон, в Конституцию, — они не требуют и не требовали по действующему закону общероссийского голосования. Но я посчитал, что это чрезвычайно важно, чтобы люди высказали своё прямое отношение к тем поправкам, которые предлагаются», — заявил Путин.

«Только они сами, только наши граждане вправе решать, каким быть нашему Основному закону», — указал президент.