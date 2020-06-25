Киев, 25 июня 2020, 14:48 — REGNUM Боевики экстремистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали инструментом в руках украинской власти, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин, сообщил 25 июня телеканал 112.ua.
Депутат отметил, что деятельность радикалов полностью подпадает под определение «террор», однако их никто не останавливает и не наказывает.
Он добавил, что власти Украины, вместо того, чтобы обезглавить организацию, арестовать главарей экстремистов и наказать их спонсоров, использует боевиков в своих целях.
Напомним, ранее в Харькове полиция завела уголовное дело по статье «Хулиганство». Поводом для возбуждения дела стала попытка убийства радикалами члена «Партии Шария». Потерпевший находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.
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