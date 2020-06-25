Киев, , 14:48 — REGNUM Боевики экстремистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали инструментом в руках украинской власти, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин, сообщил 25 июня телеканал 112.ua.

Депутат отметил, что деятельность радикалов полностью подпадает под определение «террор», однако их никто не останавливает и не наказывает.

«Эти товарищи не только делают это, но ещё и открыто это пропагандируют, гордятся этим. Они открыто говорят: «Мы будем применять насилие против всех, кто с нами не согласен», — рассказал Волошин.

Он добавил, что власти Украины, вместо того, чтобы обезглавить организацию, арестовать главарей экстремистов и наказать их спонсоров, использует боевиков в своих целях.

«Они решили, что им гораздо выгоднее взять этот нож в руку. А кто вообще сказал, что это нож, а не самостоятельная сила, которая при первой же возможности не забьет самого Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского — ИА REGNUM)?» — подытожил парламентарий.

Напомним, ранее в Харькове полиция завела уголовное дело по статье «Хулиганство». Поводом для возбуждения дела стала попытка убийства радикалами члена «Партии Шария». Потерпевший находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

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