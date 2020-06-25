Киев, , 14:41 — REGNUM «Это неправда, что Венгрия что-то делает против Украины», — заявил глава МИД страны Питер Сийярто на брифинге в Киеве сегодня, 25 июня.

Дипломат подчеркнул, что Венгрия в целом заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной.

«Мы заинтересованы, чтобы наши дискуссионные вопросы по поводу языка и образования решили как можно скорее. Также хотим продолжать сотрудничество в области экономики и торговли», — заявил Сийярто.

На уточняющий вопрос о том, что с 2017 года Венгрия как минимум ветирует все решения, связанные с углублением сотрудничества по линии Украина — НАТО, глава МИД страны сказал:

«Как только будут решены вопросы, связанные с правами венгерского меньшинства в Украине на образование, мы это вето снимем».

ИА REGNUM напоминает, что отношения Киева и Будапешта резко испортились при президенте Порошенко из-за радикальных изменений в украинское законодательство. Сейчас офис президента Зеленского взял курс на урегулирование конфликта, стороны пытаются согласовать на июль встречу президента Украины и венгерского лидера Виктора Орбана.