Киев, , 14:41 — REGNUM Деньги Международного валютного фонда (МВФ), выделенные Украине, пошли на финансирование расходной части бюджета страны, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщило 25 июня издание «Новое время».

По его словам, за счёт этих денег работники бюджетной сферы получают зарплаты, а старики — пенсии.

«Можно сказать, что эти средства упали в «бюджетный котёл», и в «бюджетном котле» сейчас мы перекрыли, во-первых, дефицит бюджета, во-вторых, — получили ликвидность для того, чтобы финансировать строительство дорог, строительство школ, садиков…», — рассказал Шмыгаль.

Он также отметил, что поступление денег МВФ отражается на статистике, которая показывает «разогрев» украинской экономики.

«Сейчас мы дорабатываем со Всемирным банком ещё миллиард долларов займа. И отдельно ещё целый ряд структурных проектов… где более, чем полмиллиарда, 500 млн евро аналог», — добавил премьер-министр Украины.

Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина в июле 2020 года может получить от Всемирного банка кредита на сумму $350 млн.

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