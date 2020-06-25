Киев, 25 июня 2020, 14:41 — REGNUM Деньги Международного валютного фонда (МВФ), выделенные Украине, пошли на финансирование расходной части бюджета страны, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщило 25 июня издание «Новое время».
По его словам, за счёт этих денег работники бюджетной сферы получают зарплаты, а старики — пенсии.
Он также отметил, что поступление денег МВФ отражается на статистике, которая показывает «разогрев» украинской экономики.
Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина в июле 2020 года может получить от Всемирного банка кредита на сумму $350 млн.
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