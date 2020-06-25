Москва, , 14:28 — REGNUM Процесс голосования по поправкам к Конституции России безопасен для российских граждан, заявила 25 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

«Абсолютно безопасно. Я скажу это сразу и абсолютно твердо», — сказала глава надзорного ведомства. По её словам, санитарные требования соблюдаются на всех избирательных участках.

Попова напомнила, что Роспотребнадзор совместно с ЦИК разработали рекомендации избирательным комиссиям по профилактике рисков, а также рекомендации представителям СМИ, участникам голосования и наблюдателям.

Напомним, 25 июня в России стартовало голосование по поправкам к Конституции РФ. Оно пройдет с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов начнется 1 июля после 20:00 по местному времени по итогам всех семи дней.

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