Москва, , 14:28 — REGNUM Результаты голосования по внесению изменений в Конституцию России должны быть достоверными. Никакие накрутки, сбои и принуждения недопустимы, заявил 25 июня президент России Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты.

Глава государства подчеркнул, что важнейшей задачей является абсолютная достоверность и легитимность результатов общероссийского голосования. Никто и никогда не должен поставить под сомнение позицию, которую выскажут российские граждане, изъявляя свою волю.

«Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учёте поданных голосов», — заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в России началось голосование по поправкам к Конституции России. Оно назначено на 1 июля, но граждане могут выразить своё мнение заранее, до 30 июня включительно.

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