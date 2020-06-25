Ново-Огарево, Московская область, , 14:28 — REGNUM Состав Общественной палаты серьёзно изменился — теперь он лучше отражает ту значимую роль, которую объединяют волонтёрские объединения в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам России.

«Состав Общественной палаты значительно, более чем наполовину обновился. В частности, ещё более широко и ярко представлен сектор социально ориентированных НКО и волонтёрских организаций», — заявил Путин.

«Это, разумеется, в том числе отражение той роли, которую сыграли добровольческие объединения в последние сложные месяцы. Обеспечена и необходимая преемственность — можно без пауз и энергично приступить ко всем ключевым направлениям деятельности Общественной палаты», — указал он.