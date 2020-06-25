Липецк, , 14:24 — REGNUM В Липецкой области с 25 июня по 1 июля для голосования по поправкам в Конституцию РФ работают 894 участковых избирательных комиссии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

В списках голосующих числятся более 928 тысяч человек. Более 17 тысяч из них оформили заявления о голосовании по месту своего нахождения через «Мобильный избиратель». Проголосовать можно будет и на дому. Для этого нужно обратиться в участковую комиссию не позднее 17:00 1 июля.

Перед открытием участков и через каждый час работы их дезинфицируют. Члены участковых комиссий работают в перчатках, в масках и защитных экранах. Средства индивидуальной защиты выдадут каждому голосующему. Во время надомного голосования члены комиссии не заходят в дома и квартиры. Они обработают дезинфицирующим раствором домофон, двери, звонок. Голосующему выдают индивидуальный пакет с бюллетенем, бланком заявления о голосовании вне помещения, маской, перчатками и шариковой ручкой. Эти пакеты члены УИК должны повесить на дверную ручку и отойти, а затем поставить к двери ящик для бюллетеней.