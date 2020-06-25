Джакарта, , 14:23 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила соболезнования родным и близким Сермы Рамы Вахьюди, индонезийского военного, погибшего во время атаки боевиков в Демократической Республике Конго (ДР Конго), сообщает Sindonews.

«Высшая благодарность Серме Раме Вахьюди за его службу по поддержанию мира во всем мире», — заявила Ретно Марсуди.

Известно, что во время атаки боевиков ещё один индонезийский военный из миротворческой миссии ООН получил ранения и в настоящее время находится в реанимации.

«Совет Безопасности ООН решительно осудил нападение и попросил власти ДР Конго провести расследование и привлечь виновных к суду», — добавила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, Организация Объединенных Наций (ООН) осудила нападение боевиков в городе Бени (Демократическая Республика Конго), в результате которого погиб индонезийский военный.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН осудили атаку боевиков в ДР Конго после гибели военного из Индонезии