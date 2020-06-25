Кишинёв, , 14:22 — REGNUM

Молдавские социалисты, оказавшись под влиянием либерализма в его современном извращённом варианте, выполняют европейские установки по «борьбе с тоталитаризмом», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 25 июня, комментируя инициативу о запрете использования коммунистической символики в Молдавии.

Как сообщалось ранее, социалисты внесли в парламент Молдавии законопроект о запрете на распространение или публичное использование фашистской и тоталитарной символики. В числе прочего проект предусматривает запрет «пропаганды или использования в политических целях символов тоталитарного коммунистического режима: серпа и молота и любого носителя с такой символикой».

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«В части, касающейся изображения коммунистических символов, серпа и молота, законопроект молдавских социалистов выглядит одновременно и глупо, и показательно. Глупо он выглядит для партии левой ориентации, которая, по идее, должна опираться на поддержку тружеников разного рода, в том числе крестьян и рабочих. Показательно — потому что современные социалисты растеряли это своё левое качество, оказались под влиянием либерализма в его современном извращённом варианте.

Находясь под этим влиянием, молдавские социалисты и выполняют европейские установки по «борьбе с тоталитаризмом».

По сравнению с современной тотальной властью «пост-капитала» советский строй — это строй демократичный и человечный; античеловечен именно нынешний европейский политэкономический мейнстрим.

Думаю, что запрет на изображение серпа и молота в Молдавии не пройдёт, но президенту Додону нужно очень серьёзно думать над тем, кто является его общественно-политической базой и за какими идеями в Молдавии будущее», — отметил Михаил Демурин.