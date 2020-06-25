Москва, , 14:20 — REGNUM Законопроект о пенсиях членам семей погибших медицинских работников намерены подготовить депутаты Госдумы от «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Фракция «Справедливая Россия» подготовит законопроект о пенсиях членам семей погибших медработников. Это будет приоритетом нашей работы на ближайшее время. Надеюсь, инициативу поддержат все фракции Госдумы», — заявил Миронов.

Он также ответил тем, кто указывает на то, что медики, работающие с пациентами с COVID-19, застрахованы.

«Да, врачи застрахованы. Но деньги имеют свойство быстро таять. А семьям, потерявшим своих кормильцев, нужно жить, поднимать на ноги детей и не думать с тревогой о будущем», — сказал парламентарий.