Тбилиси, , 14:24 — REGNUM Председатель фракции департамента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Роман Гоциридзе 25 июня выразил несогласие с отчетом Госдепа США, в котором дается положительный отзыв о вкладе Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии в борьбу с терроризмом. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

«Иногда не только Госдепартамент США, но и Господь ошибается, и посылает нам дождь тогда, когда он вообще не нужен», — заявил журналистам Гоциридзе.

По его мнению, СГБ 90% своих ресурсов тратит на политическую деятельность и работает на избирательную кампанию правящей партии «Грузинская мечта». Гоциридзе добавил, что если ему назовут один случай поимки спецслужбой шпиона за восемь последних лет, время, которое эта партия находится у власти, то он согласится, что Служба госбезопасности на политическую деятельность тратит 89%.

Напомним, 25 июня Госдеп опубликовал доклад о борьбе с терроризмом в 2019 году. В нем отдельно отмечает СГБ, как служба, которая успешно борется на этом направлении.