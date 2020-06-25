Киев, , 14:19 — REGNUM «Примирительная» встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, по предварительным данным, планируется на июль, заявил на брифинге 25 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат отметил, что состоявшееся сегодня в Киеве заседание украино-венгерской комиссии по экономике было одним из ключевых этапов подготовки встречи лидеров стран. Есть еще два важных и необходимых этапа — заседание двусторонней комиссии по вопросам национальных меньшинств и рабочей группы по образованию. Только после этого можно говорить о переговорах Зеленского и Орбана.

Кулеба заявил, что в рамках переговоров с Будапештом представители Киева «проведут тщательный мониторинг ситуации с защитой прав национальных меньшинств и подготовят возможные решения».

ИА REGNUM напоминает, что острый конфликт Украины и Венгрии начался при президенте Порошенко, после принятие Киевом нового законодательства об образовании, которое фактически обязывает венгров Закарпатья полностью перейти на украинский язык.

20 мая на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что стороны ищут пути урегулирования кризиса в отношениях и анонсировал подписание «примирительного» меморандума. С тех пор были сделаны несколько конкретных шагов — Кулеба посетил с рабочим визитом Будапешт, а сегодня в Киеве прошло первое за 7 лет заседание экономической комиссии.

Конфликт с Венгрией имеет для Украины ряд практических последствий — например, Будапешт уже несколько лет блокирует все движения по линии НАТО.