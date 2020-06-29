Архангельск, , 04:10 — REGNUM Внесение в Государственную думу предложения о внесении изменений в ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» дает повод для вдумчивой дискуссии по этому вопросу. При всей его важности, он тем более требует экспертных голосов, потому что национальные парки — это то, что касается непосредственно национальных интересов. О ряде аспектов, которые стоит учитывать при подготовке изменений в данный ФЗ, пишет автор ИА REGNUM Владимир Станулевич.

Берег Белого моря в деревне Пурнема, национальный парк «Онежское Поморье», Архангельская область Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Законодатели подчеркивают, что живущие в нацпарках люди не могут получить землю для строительства и садоводства, а власти на местах — реализовать социально-экономические программы, что в итоге непрерывно усложняет обстановку в этих местах. Для изменения сложившейся ситуации предлагается разрешить выделять земельные участки в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения национальных парков, в собственность субъектов РФ или в муниципальную собственность. После этого участки могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам.

По мнению директора нацпарка «Кенозерский» Елены Шатковской, подобные изменения уже пытались провести. При этом для нацпарков особенную опасность представляет выведение поселений за их границы. Это приведет к тому, что жители станут в парке обычными посетителями, а единство самого парка разрушится. «Мы разработали свое положение о землепользовании и правилах застройки. Вдруг оно исчезает, и жители или посторонние люди начинают строить коттеджи. Парк потеряет целостность и перестанет быть национальным парком — хранилищем культуры», — говорит Шатковская.

И это не единственные пункты, требующие уточнения. Принятие подобного закона нуждается в большом внимании законодателей, чтобы не привести к неисправимым проблемам, когда отдельные граждане будут довольны, а ущерб будет нанесен сохранению немногих оставшихся образцов заповедной России.

Читайте подробности в статье Владимира Станулевича «Национальные парки: законопроект, требующий максимальной осторожности».