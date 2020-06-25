Астрахань, , 14:14 — REGNUM В Астраханской области 25 июня открылся 571 участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, они будут работать до 1 июля включительно с 8:00 до 20:00 по местному времени.

В регионе работают 15 временных избирательных участков: на нефтяных платформах на Каспии, в больницах, СИЗО и на вокзале. 200 участков в Астрахани и районах области оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. В списки избирателей включены 731 тыс. 546 граждан. За ходом голосования следят 2,8 тыс. наблюдателей от общественной палаты Астраханской области.

Избирательные участки оснащены средствами индивидуальной защиты. Для граждан, которые не могут выйти на улицу по состоянию здоровья или по каким-то другим причинам опасаются прийти на избирательный участок, возможно бесконтактное голосование на дому. От избирателей уже поступило 10 тысяч заявок на надомное голосование. Тем, кто будет голосовать дома, вручат пакеты с ручками, масками и бюллетенями.

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