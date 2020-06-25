Москва, , 14:13 — REGNUM Журналист и депутат Госдумы РФ («Единая Россия») Евгений Примаков возглавил Россотрудничество. Об этом агентству РИА Новости заявил замглавы организации Михаил Брюханов.

Ранее данную информацию раскрыла экс-глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

В ведомстве отметили, что назначение произошло согласно с указом президента РФ и вступает в силу со дня подписания. Сам Примаков в комментарии РИА Новости заявил, что организацию «ждут большие перемены».

Евгений Примаков долгое время работал в печатных СМИ и на телевидении. В 2018 году был избран депутатом Госдумы. Является внуком известного российского политика Евгения Примакова.