Минск, , 14:11 — REGNUM Заявления официального Минска о якобы вмешательстве России в белорусские президентские выборы должны быть обоснованы. Об этом сегодня, 25 июня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Наверно, какие-то аргументы должна предоставлять сторона, которая (обвиняет)», — сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос о предъявленных сегодня Александром Лукашенко обвинениях.

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Как сообщает «Интерфакс», Песков ответил также на уточняющий вопрос журналистов о том, представила ли белорусская сторона аргументы российского вмешательства в президентские выборы в Белоруссии. Пресс-секретарь Владимира Путина сказал: «Это и заставляет задуматься, я бы сказал, обязывает задуматься».

Он также добавил: «А что касается расследования, то мы, слава богу, не в Вашингтоне живём».

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