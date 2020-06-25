Международные рейтинги вузов — это инструмент конкурентной борьбы на рынке образования, уверен Владимир Путин.
«Нам нужны национальные рейтинги, нужно создавать свои площадки, а в области культуры уже точно», — отметил президент.
Важно не только, что мы знаем о том, что наша культура и образование лучшие, но и место, которое наша культура занимает в мире, заявил ректор ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства — ГИТИС» Григорий Заславский.
Он призвал создать независимый рейтинг театральных вузов. Эта работа уже начата.
Кравченко: «Владимир Владимирович, мы просим вас с сентября запустить национальную технологическую олимпиаду в статусе всероссийской».
ОПРФ привлекут к контролю над расходованием полученных от НДФЛ средств
Общественная палата поможет разработать механизм распределения средств, полученных от повышения ставки НДФЛ с 13% до 15%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
Наталья Кравченко: Одна из ключевых задач национальной системы образования — подготовка будущих технологических лидеров.
Путин: Спасибо всем тем, кто работает над решением таких острых вопросов, как поиск пропавших людей.
На встрече Владимира Путина с членами Общественной палаты РФ затронута тема поиска пропавших без вести людей.
Путин: контроль за исполнением решений в период эпидемии усилят
Общественный контроль за качеством исполнения решений по социальной граждан будет усилен. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
Путин: главная задача — дать гарантии свободного волеизъявления граждан
Общественные палаты должны проследить за неукоснительным исполнением всех процедур и правил при голосовании по поправкам в Конституцию России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
Ирина Винер-Усманова: Нужен стандарт, предусматривающий обязательное строительство на базе жилищных комплексов спортивной, культурно-образовательной инфраструктуры.
Только граждане вправе решать, каким быть Основному закону России — Путин
Только граждане вправе решать, какой будет Конституция России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
Ирина Винер-Усманова поблагодарила Владимира Путина за парад Победы 24 июня: «Это незабываемо, это потрясающе!»
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка: «Подготовлены долгосрочные стратегические предложения по народосбережению».
Путин заявил о недопустимости «накруток» на голосовании по Конституции
Результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно достоверными. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
Член Общественной палаты Российской Федерации от Севастополя Наталья Кирюхина: Происходит формирование реестра, в который включаются организации, пострадавшие от коронавируса. Это более 16 тысяч организаций.
Путин рассказал об удобстве совещаний в формате онлайн
Президент России Владимир Путин поддержал использование онлайн-формата для проведения совещаний в будущем. Об этом глава государства рассказал сегодня, 25 июня, во время встречи с новым составом Общественной палаты.
Путин отметил уровень подготовки ОПРФ к голосованию по Конституции
Общественные палаты в России быстро и эффективно организовали корпус независимых наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам России.
Все наблюдатели будут оснащены соответствующими средствами индивидуальной защиты.
Малькевич об электронном голосовании: «Технический прогресс не остановить».
Новый состав ОПРФ отражает растущую роль волонтёрских организаций — Путин
Состав Общественной палаты серьёзно изменился — теперь он лучше отражает ту значимую роль, которую объединяют волонтёрские объединения в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам России.
Малькевич: в конечном итоге наблюдателями могут стать до полумиллиона человек. Региональным палатам рекомендовано принимать заявки до 29 июня включительно.
Александр Малькевич: «К этому часу без малого 450 тысяч человек назначены Общественными палатами наблюдать за ходом общероссийского голосования».
В Общественную палату поступило более полутора тысяч писем по поправкам к Конституции.
Михеева: Общественная палата «помолодела», в ней стало больше женщин.
Михеева: Госдума многие из наших предложений учитывает.
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева: «В этом году Общественной палате России исполнилось 15 лет».
Президент РФ: «Главное, чтобы повестка палаты шла от жизни, от насущных потребностей людей».
Быть членом ОП РФ — это высокий и почётный статус, сказал глава государства.
Путин: «У нового состава Общественной палаты есть все возможности для плодотворной работы».
Президент подчеркнул, что «палата должна и дальше развиваться как центр независимой профессиональной экспертизы, в том числе ключевых законодательных инициатив».
Путин: Общественной палате будет правильно продвигать лучшие практики привлечения инвестиций.
Задача Общественной палаты — обобщать и концентрировать мнение людей, считает Владимир Путин.
Путин — Общественной палате: «Контроля с вашей стороны потребует предстоящая реализация долгосрочного плана действий по восстановлению экономики».
Путин назвал Общественную палату важным и востребованным институтом.
Общественная палата призвана консолидировать общество, отметил глава государства.
Путин: «Только наши граждане вправе решать, каким быть нашему Основному закону».
1 июля состоится голосование по поправкам к Конституции РФ, напомнил президент. Он отметил большую работу ОП по формированию штаба наблюдателей.