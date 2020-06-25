25 Июня
 
15:10

Международные рейтинги вузов — это инструмент конкурентной борьбы на рынке образования, уверен Владимир Путин.

«Нам нужны национальные рейтинги, нужно создавать свои площадки, а в области культуры уже точно», — отметил президент.

15:08

Важно не только, что мы знаем о том, что наша культура и образование лучшие, но и место, которое наша культура занимает в мире, заявил ректор ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства — ГИТИС» Григорий Заславский.

Он призвал создать независимый рейтинг театральных вузов. Эта работа уже начата.

14:57

Кравченко: «Владимир Владимирович, мы просим вас с сентября запустить национальную технологическую олимпиаду в статусе всероссийской».

14:56

ОПРФ привлекут к контролю над расходованием полученных от НДФЛ средств

Общественная палата поможет разработать механизм распределения средств, полученных от повышения ставки НДФЛ с 13% до 15%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.

14:54

Наталья Кравченко: Одна из ключевых задач национальной системы образования — подготовка будущих технологических лидеров.

14:51

Путин: Спасибо всем тем, кто работает над решением таких острых вопросов, как поиск пропавших людей.

14:50

На встрече Владимира Путина с членами Общественной палаты РФ затронута тема поиска пропавших без вести людей.

14:50

Путин: контроль за исполнением решений в период эпидемии усилят

Общественный контроль за качеством исполнения решений по социальной граждан будет усилен. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.

14:44

Путин: главная задача — дать гарантии свободного волеизъявления граждан

Общественные палаты должны проследить за неукоснительным исполнением всех процедур и правил при голосовании по поправкам в Конституцию России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.

14:42

Ирина Винер-Усманова: Нужен стандарт, предусматривающий обязательное строительство на базе жилищных комплексов спортивной, культурно-образовательной инфраструктуры.

14:40

Только граждане вправе решать, каким быть Основному закону России — Путин

Только граждане вправе решать, какой будет Конституция России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.

14:40

Ирина Винер-Усманова поблагодарила Владимира Путина за парад Победы 24 июня: «Это незабываемо, это потрясающе!»

14:37

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка: «Подготовлены долгосрочные стратегические предложения по народосбережению».

14:36

Путин заявил о недопустимости «накруток» на голосовании по Конституции

Результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно достоверными. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.

14:34

Член Общественной палаты Российской Федерации от Севастополя Наталья Кирюхина: Происходит формирование реестра, в который включаются организации, пострадавшие от коронавируса. Это более 16 тысяч организаций.

14:33

Путин рассказал об удобстве совещаний в формате онлайн

Президент России Владимир Путин поддержал использование онлайн-формата для проведения совещаний в будущем. Об этом глава государства рассказал сегодня, 25 июня, во время встречи с новым составом Общественной палаты.

14:33

Путин отметил уровень подготовки ОПРФ к голосованию по Конституции

Общественные палаты в России быстро и эффективно организовали корпус независимых наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам России.

14:31

Все наблюдатели будут оснащены соответствующими средствами индивидуальной защиты.

14:28

Малькевич об электронном голосовании: «Технический прогресс не остановить».

14:28

Новый состав ОПРФ отражает растущую роль волонтёрских организаций — Путин

Состав Общественной палаты серьёзно изменился — теперь он лучше отражает ту значимую роль, которую объединяют волонтёрские объединения в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам России.

14:27

Малькевич: в конечном итоге наблюдателями могут стать до полумиллиона человек. Региональным палатам рекомендовано принимать заявки до 29 июня включительно.

14:26

Александр Малькевич: «К этому часу без малого 450 тысяч человек назначены Общественными палатами наблюдать за ходом общероссийского голосования».

14:24

В Общественную палату поступило более полутора тысяч писем по поправкам к Конституции.

14:23

Михеева: Общественная палата «помолодела», в ней стало больше женщин.

14:23

Михеева: Госдума многие из наших предложений учитывает.

14:22

Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева: «В этом году Общественной палате России исполнилось 15 лет».

14:20

Президент РФ: «Главное, чтобы повестка палаты шла от жизни, от насущных потребностей людей».

14:20

Быть членом ОП РФ — это высокий и почётный статус, сказал глава государства.

14:19

Путин: «У нового состава Общественной палаты есть все возможности для плодотворной работы».

14:19

Президент подчеркнул, что «палата должна и дальше развиваться как центр независимой профессиональной экспертизы, в том числе ключевых законодательных инициатив».

14:18

Путин: Общественной палате будет правильно продвигать лучшие практики привлечения инвестиций.

14:17

Задача Общественной палаты — обобщать и концентрировать мнение людей, считает Владимир Путин.

14:17

Путин — Общественной палате: «Контроля с вашей стороны потребует предстоящая реализация долгосрочного плана действий по восстановлению экономики».

14:15

Путин назвал Общественную палату важным и востребованным институтом.

14:14

Общественная палата призвана консолидировать общество, отметил глава государства.

14:14

Путин: «Только наши граждане вправе решать, каким быть нашему Основному закону».

14:13

1 июля состоится голосование по поправкам к Конституции РФ, напомнил президент. Он отметил большую работу ОП по формированию штаба наблюдателей.