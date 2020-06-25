Важно не только, что мы знаем о том, что наша культура и образование лучшие, но и место, которое наша культура занимает в мире, заявил ректор ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства — ГИТИС» Григорий Заславский.

Он призвал создать независимый рейтинг театральных вузов. Эта работа уже начата.